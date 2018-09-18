Fırtına çok kısa sürdü!
Milli aradan önce G.Saray’ı 4-0 yenen Trabzonspor, Merih’in golüne yanıt veremedi.
KALECİ UFUK'TAN GEÇİT YOK
İlk yarıda Rodallega (3), Olcay ve Yusuf girdikleri pozisyonlarda kaleci Ufuk'u geçemedi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fırtına, Pereira, Novak, Abdülkadir ve Yusuf'la yakaladığı fırsatları da kullanamayınca mağlubiyete razı oldu. Alanyaspor'un geliştirdiği kontrataklarda ise kaleci Onur yaptığı kurtarışlarla farkın artmasına izin vermedi. Trabzonspor bu sonuçla 7 puanda kaldı. İlk 3 hafta gol bile atamadan sürekli yenilen Alanyaspor ise ligde üst üste ikinci galibiyetini alıp 6 puana ulaştı.
NELER KAÇTI NELER!
Maçın başında geriye düşen Trabzonspor; Rodallega, Olcay, Yusuf, Pereira, Novak ve Abdülkadir ile girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince sahadan puansız ayrıldı.
2 GOLE 6 PUAN
Süper Lig'in ilk 3 haftasında gol atamayan Aytemiz Alanyaspor, oynadığı son iki maçta attığı 2 golle altın değerinde 6 puanı hanesine yazdırdı. (Göztepe 1-0 / Trabzonspor 1-0).
TOURE AYARI
Ünal Karaman, Galatasaray onbirinden sadece bir değişiklik yaptı. Sakatlığı nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Hosseini'nin yerine stoperde iyileşen Zargo Toure forma giydi. Toure, Mustafa Akbaş ile birlikte savunmada görev yaptı.
DIŞARIDA KAYIP
Trabzonspor'un deplasman fobisi devam ediyor. Bordo-mavililer bu sezon çıktığı üçüncü deplasman maçında ikinci yenilgisini alırken, kayıp şimdiden 8 puana ulaştı. Ligin ilk haftasında İstanbul'da Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, 3. haftada başkentte Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Dün de Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Fırtına, deplasmanda 126 gündür kazanamıyor. (Son galibiyet geçen sezon 13 Mayıs'ta 3-1'lik skorla Bursaspor'a karşı). Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki şanssızlığı da sürdü. Bordo-mavili takım, Akdeniz ekibi ile oynadığı 5 maçta sadece 1 kez gülebilirken, 3'ünü kaybetti; bir maç ise berabere sona erdi.
- 18.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Fırtına çok kısa sürdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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