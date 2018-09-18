Fırtına çok kısa sürdü! – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Fırtına çok kısa sürdü!

    Fırtına çok kısa sürdü!

    Milli aradan önce G.Saray’ı 4-0 yenen , Merih’in golüne yanıt veremedi.

    Spor Toto 'in 5. haftasının kapanış maçında , deplasmanda Aytemiz 'a 1-0 yenilerek yarışta yara aldı. ekibi daha maça ısınamadan kalesinde golü gördü. Henüz 4. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest atışta Villafanez topu ortaladı. Ceza sahasında çok iyi yükselen genç Merih kafa ile topu ağlara gönderdi: 0-1. Sonrasında bordomavililer rakip kaleyi adeta ablukaya aldı.

    KALECİ UFUK'TAN GEÇİT YOK
    İlk yarıda Rodallega (3), Olcay ve Yusuf girdikleri pozisyonlarda kaleci 'u geçemedi. İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fırtına, Pereira, Novak, Abdülkadir ve Yusuf'la yakaladığı fırsatları da kullanamayınca mağlubiyete razı oldu. 'un geliştirdiği kontrataklarda ise kaleci Onur yaptığı kurtarışlarla farkın artmasına izin vermedi. bu sonuçla 7 puanda kaldı. İlk 3 hafta gol bile atamadan sürekli yenilen Alanyaspor ise ligde üst üste ikinci galibiyetini alıp 6 puana ulaştı.

    NELER KAÇTI NELER!
    Maçın başında geriye düşen Trabzonspor; Rodallega, Olcay, Yusuf, Pereira, Novak ve Abdülkadir ile girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince sahadan puansız ayrıldı.

    2 GOLE 6 PUAN
    'in ilk 3 haftasında gol atamayan Aytemiz Alanyaspor, oynadığı son iki maçta attığı 2 golle altın değerinde 6 puanı hanesine yazdırdı. ( 1-0 / Trabzonspor 1-0).

    TOURE AYARI
    , onbirinden sadece bir değişiklik yaptı. Sakatlığı nedeniyle Alanya'ya götürülmeyen Hosseini'nin yerine stoperde iyileşen Zargo Toure forma giydi. Toure, ile birlikte savunmada görev yaptı.

    DIŞARIDA KAYIP
    Trabzonspor'un deplasman fobisi devam ediyor. Bordo-mavililer bu sezon çıktığı üçüncü deplasman maçında ikinci yenilgisini alırken, kayıp şimdiden 8 puana ulaştı. Ligin ilk haftasında 'da 'e 2-0 yenilen ekibi, 3. haftada başkentte Ankaragücü ile 2-2 berabere kalmıştı. Dün de Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Fırtına, deplasmanda 126 gündür kazanamıyor. (Son galibiyet geçen sezon 13 Mayıs'ta 3-1'lik skorla 'a karşı). Trabzonspor'un Alanyaspor karşısındaki şanssızlığı da sürdü. Bordo-mavili takım, ekibi ile oynadığı 5 maçta sadece 1 kez gülebilirken, 3'ünü kaybetti; bir maç ise berabere sona erdi.
    1. 18.9.2018
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