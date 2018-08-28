İbanez yol ayrımında – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    İbanez yol ayrımında

    İbanez yol ayrımında
    Fırtına ile birlikte çok iyi bir yurt dışı kampı geçirmesine rağmen sezona iyi bir başlangıç yapamayan Luis İbanez ayrılabilir. Arjantinli sol bek yönetimin indirim talebini kabul ederek yıllık aldığı ücrette 150 bin euro'dan fedakarlık yapmıştı. Ancak yeni transfere yer açmak için İbanez gönderilebilir.
    1. 28.8.2018
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