Onazi’ye davet – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Onazi’ye davet

    Onazi’ye davet

    Takımı'nda açıklandı. 'da oynayan de teknik direktör tarafından kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.

    Takımı'nda açıklandı. 'da oynayan de teknik direktör tarafından kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı. 'den G.Saraylı Onyekuru da seçildi.

    1. 26.8.2018
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