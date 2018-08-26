Onazi’ye davet
Nıjerya Milli Takımı'nda aday kadro açıklandı. Trabzonspor'da oynayan Ogenyi Onazi de teknik direktör Gernot Rohr tarafından kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.
Nıjerya Milli Takımı'nda aday kadro açıklandı. Trabzonspor'da oynayan Ogenyi Onazi de teknik direktör Gernot Rohr tarafından kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı. Türkiye'den G.Saraylı Onyekuru da seçildi.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
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