Yeni transfer Anthony Nwakaeme forma bekliyor – Fotomaç – 25 Ağustos 2018
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    25 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Yeni transfer forma bekliyor

    Yeni transfer Anthony Nwakaeme forma bekliyor
    ekibinin yeni transferi , teknik direktör 'ın görev vermesi halinde ilk kez bordo-mavili formayla tanışmış olacak. Hazır olduğu dile getiren Nijeryalı golcü, "Kararı hocam verecek ancak ben iyi durumdayım. Oynamayı çok istiyorum. maçında taraftarın coşkusu beni çok etkiledi. Onlara goller atıp 'merhaba' demek istiyorum" ifadesini kullandı.
    1. 25.8.2018
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