Kendimle savaşıyorum
Sosa: Bazen ‘Türkiye’ye dönerek iyi mi yaptım’ diye düşünüyorum
Arjantinli 10 numara Sosa, flaş itiraflarda bulundu. Ülkesinde Radio Provincia'ya açıklamalarda bulunan Sosa şunları söyledi:
Boca ve River Plate'ten gelen transfer tekliflerini reddettim.
Trabzonspor ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Beni Milan'dan alıp yatırım yaptılar. Ancak aralıkta 4-5 önemli kontratı ödemek istemezlerse o zaman işler değişir. Bazen Türkiye'ye dönerek iyi mi ettim yoksa ülkeme mi dönmeliydim diye merak ediyorum. Bu konu hakkında kendimle savaş veriyorum. Türkiye hakkında hiç kötü konuşamam. Harika bir ülke.
Boca ve River Plate'ten gelen transfer tekliflerini reddettim.
Trabzonspor ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Beni Milan'dan alıp yatırım yaptılar. Ancak aralıkta 4-5 önemli kontratı ödemek istemezlerse o zaman işler değişir. Bazen Türkiye'ye dönerek iyi mi ettim yoksa ülkeme mi dönmeliydim diye merak ediyorum. Bu konu hakkında kendimle savaş veriyorum. Türkiye hakkında hiç kötü konuşamam. Harika bir ülke.
- 24.8.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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BOOOMBA FENER KENDİNİ BİTİRDİ.
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