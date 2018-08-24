Kendimle savaşıyorum – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Kendimle savaşıyorum

    Kendimle savaşıyorum

    Sosa: Bazen ‘’ye dönerek iyi mi yaptım’ diye düşünüyorum

    Arjantinli 10 numara Sosa, flaş itiraflarda bulundu. Ülkesinde Radio Provincia'ya açıklamalarda bulunan Sosa şunları söyledi:

    Boca ve 'ten gelen transfer tekliflerini reddettim.

    ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Beni Milan'dan alıp yatırım yaptılar. Ancak aralıkta 4-5 önemli kontratı ödemek istemezlerse o zaman işler değişir. Bazen 'ye dönerek iyi mi ettim yoksa ülkeme mi dönmeliydim diye merak ediyorum. Bu konu hakkında kendimle savaş veriyorum. Türkiye hakkında hiç kötü konuşamam. Harika bir ülke.
    1. 24.8.2018
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