Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e zam
Yönetim, 625 bin TL alan Yusuf Yazıcı ve 420 bin TL alan Abdülkadir Ömür’ün ücretini 2 milyon 750 bin TL’ye çıkardı
3 FUTBOLCU İLE YENİ SÖZLEŞME YAPILDI
Bordo-mavili yönetim ayrıca iç transferde Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Batuhan Artarslan ile de yeni sözleşme imzaladı. Bu futbolcuların da oldukça düşük olan yıllık ücretleri makul seviyelere çekildi. Karadeniz ekibinin yakın bir zamanda ücretlerinde indirime giden futbolcularla da sözleşme yenilemesi yapması bekleniyor.
BAŞKANDAN MESAJ VAR
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ağaoğlu, "Her bayram olduğu gibi bu bayramın da ülkemizde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını yükseltmesini; camiamıza, taraftarlarımıza ve İslam alemine mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun" dedi.
- 22.8.2018
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İşte Jason Denayer'in yeni takımı
Toplam 1
Yorum
sat mı yo ruz muslera serdar maicon mariano linnes fernando nagatomo rodrigez onyekuru sinan muğdat yunus behanda fequli gomis eren satılık değil
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İngiltere'de gündem Loris Karius
Toplam 4
Yorum
serdar Beşiktaşta kim kariusa 2,5m euro para veriyorsa bugün istifasını verip kulüpten çeksin gitsin o paranın üstüne 500000 euro daha katıp 3m euroya diğer kulüpler bonservisiyle oyuncu alırken bizimkiler Beşiktaşın parasını kiralık oyunculara dağıtıp duruyor senn artık FFP ile sorunun yok para ver genç oyuncu al Ferdiyi Bilali pintiliğiniz yüzünden kaçırdınız gelecekte ikisinden de para kazanabilirdik ama tutturmuşsunuz kiralık oyuncu karius yerine bonservis verip Berkeyi al Utkuyla beraber Beşiktaşımızın 10 senesi kurtulsun Abubakarda Taliscada bedavadan para verdiğimiz yeterli
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İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi
Toplam 3
Yorum
Fırat Harika olağanüstü transfer olur. Umarım doğrudur.keşke alında
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