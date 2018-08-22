Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e zam – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ve Abdülkadir Ömür’e zam

    Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’e zam

    Yönetim, 625 bin alan ve 420 bin TL alan Abdülkadir Ömür’ün ücretini 2 milyon 750 bin TL’ye çıkardı

    yönetim kurulu bir taraftan takımı güçlendirmek için takviye arayışlarını sürdürürken, bir taraftan da iç transferde görüşmeler yaptı. Bordo-mavili yönetim, dün masaya oturduğu ve Abdülkadir Ömür'ün aldıkları ücrete hatırı sayılır bir iyileştirme yaptı. Geçtiğimiz sezon 625 bin alan Yusuf Yazıcı'nın ücreti 2 milyon 750 bin TL'ye, yine geçtiğimiz sezon 420 bin TL alan Abdülkadir Ömür'ün ücreti de 2 milyon 750 bin TL'ye çıkarıldı. 21 yaşındaki 10 numara Yusuf ve 18 yaşındaki kanat Abdülkadir geçtiğimiz sezondan itibaren en banko isimlerinden olmuştu.

    3 FUTBOLCU İLE YENİ SÖZLEŞME YAPILDI
    Bordo-mavili yönetim ayrıca iç transferde Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Batuhan Artarslan ile de yeni sözleşme imzaladı. Bu futbolcuların da oldukça düşük olan yıllık ücretleri makul seviyelere çekildi. ekibinin yakın bir zamanda ücretlerinde indirime giden futbolcularla da sözleşme yenilemesi yapması bekleniyor.

    BAŞKANDAN MESAJ VAR
    Başkan Ahmet Ağaoğlu, dolayısıyla mesaj yayımladı. Ağaoğlu, "Her bayram olduğu gibi bu bayramın da ülkemizde birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını yükseltmesini; camiamıza, taraftarlarımıza ve İslam alemine mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kurban Bayramınız kutlu olsun" dedi.
    1. 22.8.2018
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