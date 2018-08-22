Burak idmana çıkmadı – Fotomaç – 22 Ağustos 2018
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    22 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Burak idmana çıkmadı

    Burak idmana çıkmadı
    FIRTINA hafta sonu deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti. Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Amiri ve Kamil ile çocuğunun doğum günü olan katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Abdülkadir salonda çalışırken, Zeki Yavru ve Mustafa Akbaş ise ayrı sahada idman yaptı. Bordo- mavililer kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.
    1. 22.8.2018
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