ordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi.

Açıklamada, bayramın ikinci günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek ve kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların da katılacağı törene tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.