Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 22 Ağustos'ta yapılacak – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'da bayramlaşma töreni 22 Ağustos'ta yapılacak

    Kulübünde bayramlaşma töreni, 22 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

    ordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi.

    Açıklamada, bayramın ikinci günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek ve kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların da katılacağı törene tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.

    1. 20.8.2018 13:47
    2. Güncelleme: 20.8.2018 13:48
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