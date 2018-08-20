Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 22 Ağustos'ta yapılacak
Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni, 22 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
ordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi.
Açıklamada, bayramın ikinci günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek ve kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcuların da katılacağı törene tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.
- 20.8.2018 13:47
- Güncelleme: 20.8.2018 13:48
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Maicon Roque defansı topladı
Toplam 1
Yorum
Can Maicon Roque değerli bir oyuncu sadeced 1 maç için değil geçen sezon bunu gösterdi.
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Kartal Erzurum'u 3'ledi | Erzurumspor 1-3 Beşiktaş
Toplam 9
Yorum
Düsseldorf'lu Güzeli ve iyiyi kaprisle bozmak, Cenk‘i satmadan şampiyon olup CL den daha fazla kazanıp daha iyi olmaya çalışmak, akılla ilgili işlerdir !
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Giuliano resmen gitti
Toplam 3
Yorum
mert3434 valbuena gullıano oynasaydı malatya macını yenerdi ne oynuyorsun kadroyla kaybedeceksende berk ile kaybet cok iyi bir kaleci
Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 22 Ağustos'ta yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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