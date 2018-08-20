Rodallega’nın morali zirvede – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ’nın morali zirvede

    <a href="/index/rodallega?id=4d57937a-76c3-454a-858b-2217bb910479" class="" rel="tag">Rodallega</a>’nın morali zirvede
    maçında attığı 2 golle özgüven tazeleyen Hugo 'nın morali yerine geldi. Tecrübeli forvet, skora katkı yapmaya bundan sonra da devam etmek istediğini söyledi. Ünal Karaman'ın Kolombiyalı yıldıza, Ankaragücü deplasmanında da ilk onbirde görev vermesine kesin gözüyle bakılıyor. 'nın kontratak oyununa yatkın olması başkentte gol bulma şansını artırıyor.
    1. 20.8.2018
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