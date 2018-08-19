Yusuf’a destek – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Yusuf’a destek

    Yusuf’a destek

    Karaman, maçındaki performansı eleştirilen 21 yaşındaki 10 numaraya sahip çıktı: Taktik icabı çıkardık.

    Teknik direktör Ünal Karaman, maçındaki performansı nedeniyle eleştirilen genç oyuncu Yusuf Yazıcı'ya sahip çıktı. 52 yaşındaki, 21 yaşındaki 10 numarayı kaybetmeleri gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "Onu taktik icabı çıkartmak zorunda kaldık. Yusuf bizim için çok değerli bir oyuncu ve kalitesinin farkındayız. Daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız. O, takımın en önemli parçalarından biri. Çok önemli katkılar sunacaktır" ifadesini kullandı.
    1. 19.8.2018
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