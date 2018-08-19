Erdem Şen: "Görüşüyoruz" – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    : "Görüşüyoruz"

    Erdem Şen: "Görüşüyoruz"
    Son iki sezonu Portekiz'in Maritimo takımında geçiren ve bonservisi elinde olan , ile görüştüğünü söyledi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Trabzon büyük kulüp ve o takımda forma giymek isterim" dedi.
    1. 19.8.2018
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