Trabzonspor'da Özkan Sümer'le yollar ayrıldı
Trabzonspor'da kulüp genel koordinatörlüğü görevini yürüten Özkan Sümer'le yolların ayrıldığı duyuruldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu şartlar, Sayın Özkan Sümer'in arzu ettiği şekilde çalışmasına ne yazık ki imkan vermemiştir. Bu doğrultuda, her zaman ve her koşulda Trabzonspor'un yanında olan Sayın Özkan Sümer ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.
Özkan Sümer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Bu vesileyle, kısa süre de olsa çalışma imkanı bulduğumuz, her zaman bilgi ve birikiminden yararlandığımız, bundan sonra da yararlanmayı arzu ettiğimiz Trabzonspor'un önemli değerlerinden biri olan Sayın Özkan Sümer'e teşekkür ediyor, kendisine sevgilerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 18.8.2018 19:30
- Galatasaray Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu
- Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba İstanbul'da
- Zeki Uzundurukan: "Emre Akbaba için Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye teklif gitti"
- Younes Belhanda'dan Türkiye'nin EURO 24 adaylığına destek
- Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba yorumu: "G.Saraylı duruşu..."
-
Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
-
Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
-
Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Trabzonspor'da Özkan Sümer'le yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.