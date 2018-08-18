Trabzonspor'da Özkan Sümer'le yollar ayrıldı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'da 'le yollar ayrıldı

    Trabzonspor'da Özkan Sümer'le yollar ayrıldı

    'da kulüp genel koordinatörlüğü görevini yürüten 'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu şartlar, Sayın 'in arzu ettiği şekilde çalışmasına ne yazık ki imkan vermemiştir. Bu doğrultuda, her zaman ve her koşulda 'un yanında olan Sümer ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

    Özkan Sümer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Bu vesileyle, kısa süre de olsa çalışma imkanı bulduğumuz, her zaman bilgi ve birikiminden yararlandığımız, bundan sonra da yararlanmayı arzu ettiğimiz Trabzonspor'un önemli değerlerinden biri olan Sayın Özkan Sümer'e teşekkür ediyor, kendisine sevgilerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 18.8.2018 19:30
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