Erkenci Olcay – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Erkenci Olcay

    Erkenci Olcay

    31 yaşındaki sol kanat, 2014-2015’ten bu yana attığı 21 golün 10’unu ’in ilk 4 haftasında kaydetti

    Sol kanat oyuncusu Olcay Şahan dün bir gol attı ve bir de asist yaparak yıldızlaştı. 7. dakikada Pereira'nın ortasında, arka direkte topla uygun durumda buluşan 31 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlak kaleci 'ın solundan filelere gönderdi. 27'de Rodallega'ya asist yapan Olcay'ın ilginç bir istatistiği ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun 2014-15 sezonu başından bu yana Süper Lig'de attığı 21 golün 10'u ligin ilk dört haftasında geldi. Olcay maç sonrası, "Taraftarlarımızın önünde kazanmamız şarttı. İlk yarıda fırtına gibi estik. Üç puanı istediğimizi hissettirdik. İkinci yarıyı rölantiye aldık. Bu iyi bir şey değil" dedi. Olcay, attığı golün tesadüf olduğu esprisi de yaptı.
    1. 18.8.2018
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