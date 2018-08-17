Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden Trabzonspor, bugün sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Bu sezon ilk kez seyircisi önündeki ilk resmi maçını oynayacak bordo-mavili takımda sakatlıkları olan sağ bek Kamil Ahmet ve sol kanat Amiri forma giyemeyecek. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma 21.45'te başlayacak.



BURAK İKİNCİ YARIDA

Teknik direktör Ünal Karaman, geçtiğimiz haftaki yenilgi sonrası mini bir revizyon yapmayı planlıyor. Sol bekte İbanez'in yerine Novak'a görev vermesi beklenen 52 yaşındaki hocanın, uzun bir sakatlıktan sonra önceki gün ilk kez takımla çalışan Burak'ı da ikinci yarıda oynatabileceği ifade edildi. Yeni evlenen Mustafa Akbaş'ın yerine stoperde Hosseini'nin ve ayrıca Olcay'ın sahaya çıkması bekleniyor.



UĞURLU YÖNETECEK

İkinci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Trabzonspor'un bugün Sivas ile yapacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Fırtına bugüne kadar Ankara bölgesi hakemi ile çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 4 kez yenildi.



BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Bu sezon sahasında ilk resmi maçına çıkacak Trabzonspor'da taraftarların karşılaşmaya ilgisi oldukça fazla. Yoğun ilgi gösteren taraftarlar yaklaşık 25 bini aşkın bileti tüketti. Karşılaşma saatine kadar 30 bini aşkın biletin satılması bekleniyor. Futbolcular ve yönetim, taraftarı stada davet ediyor.



TRABZON 12-7 ÖNDE

Fırtına ile Yiğido, Süper Lig'in 2. haftasında bugün MP Stadı'nda yapacakları maçla, bu kulvarda 25. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan periyotta Trabzonspor'un 12, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.



EVİNDE AFFETMİYOR

Trabzon'daki 12 maçta Fırtına'nın 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı. Bordo-mavililer, Sivas karşısındaki yenilgilerini, 2007-2008'de 1-0 önde götürdüğü maçta çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) ve geride bıraktığımız sezon 2-0'lık sonuçla almıştı.



UNUTTURMA GÜNÜ / OLCAY ÇAKIR

Çok önemli bir karşılaş-ma öncesi yaşanan "yönetim sorunları" takım performansını ne derece etkiler onu akşama göreceğiz. Ünal Karaman'ın, iyi bir sınav veremediği ligin ilk karşılaşmasından sonra bu ikinci maçta kadro tercihi merak konusu. Sivasspor'un lige daha iyi başlaması avantajları hanesine yazılabilir bir durum. Trabzonspor için ise geçen haftayı unutturma ve dolu tribünler önünde motive olma halleri avantaj hanesinde... Sosa ve Yusuf aynı anda sahada olacak mı? Olursa hangi dizilişte...