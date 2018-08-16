Trabzonspor'un Anthony aşkı! – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    'un Anthony aşkı!

    Trabzonspor'un Anthony aşkı!

    29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık protokol yapan bordo-mavili takım, Sheva’nın 1.1 milyon euro’luk talebine 900 bin euro yanıtı verdi. ekibi 1 milyona indi

    , 'a getirdiği Hapoel Beer Sheva takımının Nijeryalı golcüsü Anthony Nwakaeme ile anlaşma sağlarken, kulübü ile pazarlıklar sürüyor. ekibinin 1 milyon 100 bin euro'da ısrar etmesine rağmen bordomavili yöneticiler 900 bin euro'luk öneriyi artırmama kararı aldı. Nwakaeme'nin de ayrılmak istemesi ve bu konuda baskı yapması sonucu İsrail kulübünün geri adım attığı ve rakamı iki eşit taksitte ödenmek koşulu ile 1 milyon euro'ya indirdiği belirtildi. Trabzonspor'un vereceği yanıta göre Hapoel'in APOEL ile oynanacak Avrupa maçı sonrası Anthony'yi göndereceği belirtildi.

    SOLDA DA OYNUYOR
    Milli takım formasını 10 kez giyerek 1 gol atan futbolcu geçen yıl Sheva ile çıktığı 33 maçta toplam 14 gol atarken, 8 de asist yaptı. Nwakaeme kariyeri boyunca 228 maça çıkarken 66 kez fileleri sarstı ve 35 asist gerçekleştirdi. Nijeryalı forvet aynı zamanda sol kanatta da forma giyebiliyor. Öte yandan futbolcu için bugüne kadar hiçbir kulübün bonservis bedeli ödenmemesi de dikkat çekti. İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilen ve 3 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki futbolcunun kısa bir süre içinde bordo-mavili formayı giymesi bekleniyor.

    11 YABANCI YER ALIYOR
    Kadrosunda şu anda 11 yabancısı olan Trabzonspor'da 5 kıtadan oyuncu bulunuyor. 'dan Sosa, İbanez ve Rodallega, 'dan Esteban, 'dan Toure ve Onazi, Avrupa'dan Pereira, Kucka ve Novak ile Asya'dan Amiri ve Hosseini, takımda yer alan yabancı futbolcular.

    1. 16.8.2018
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