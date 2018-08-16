Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 25. randevuda
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla, bu kulvarda 25. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 24 maçta Trabzonspor'un 12, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.
Trabzon'da oynanan maçlar
Trabzon'da oynanan 12 maçta bordo-mavili takımın 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı.
Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısındaki yenilgilerini, 2007-2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü maçta çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) ve geçen sezon 2-0'lık sonuçla almıştı.
- 16.8.2018 10:43
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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu!
Toplam 1
Yorum
anti bird Bu palabıyık geçen yıl başaramadı görevini diye bu sene erkenden mi GS maçlarına verilmeye başlandı acaba (!)
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Real Madrid'den 18 yıl sonra Süper Kupa'da hüsran... Real Madrid 2-4 Atletico Madrid ÖZET
Toplam 2
Yorum
serdar akay_a.madridin simone ile başarısının sırr 4.4.2 in kanatlardaki oyuncuların klasik kanat oyuncuları olmamaları koke,niguez,lemar vs maçn durumuna hem kanat hem orta saha oynamaları
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Alvaro Negredo ikiye böldü
Toplam 2
Yorum
murat1903 ya başkan göder gitsin ne hali varsa görsün
Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 25. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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