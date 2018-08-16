Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla, bu kulvarda 25. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 24 maçta Trabzonspor'un 12, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.

Trabzon'da oynanan maçlar

Trabzon'da oynanan 12 maçta bordo-mavili takımın 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısındaki yenilgilerini, 2007-2008'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü maçta çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) ve geçen sezon 2-0'lık sonuçla almıştı.