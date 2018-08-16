Trabzonspor'un konuğu Sivasspor
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    ile 25. randevuda

    Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor 25. randevuda

    ile 'in 2. haftasında yarın Medical Park Stadı'nda yapacakları maçla, bu kulvarda 25. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 24 maçta Trabzonspor'un 12, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 7 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

    Trabzonspor'un 35 golüne, Sivasspor 26 golle yanıt verdi.

    Trabzon'da oynanan maçlar

    Trabzon'da oynanan 12 maçta bordo-mavili takımın 1'i hükmen olmak üzere 2 mağlubiyeti bulunuyor. Evindeki 7 maçtan galibiyetle ayrılan ekibi, 3 karşılaşmada da berabere kaldı.

    Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor karşısındaki yenilgilerini, 2007-2008'de Stadı'nda 1-0 önde götürdüğü maçta çıkan olaylar nedeniyle hükmen (3-0) ve geçen sezon 2-0'lık sonuçla almıştı.

    1. 16.8.2018 10:43
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