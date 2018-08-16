Morteza Trabzonspor'u şaşırttı! – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Morteza 'u şaşırttı!

    Morteza <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'u şaşırttı!

    Fırtına'nın 'da görüştüğü ama anlaşamadığı Morteza'dan şaşırtan sözler.

    Fırtına'nın 'da görüştüğü ama anlaşamadığı Morteza'dan şaşırtan sözler. Görüşmelerde sadece stoperde oynama garantisi bile isteyen İranlı stoper sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: " uzun süredir benimle ilgileniyordu. Sonunda görüştük ve menajerim iyi bir teklif sundu. Sonrasında başkanın daveti ile 'a gittik. Başkan ve hoca hakkında daha çok şey öğrenmek istedim. İyi bir toplantı gerçekleştirdik. Başkana ve CEO'ya teşekkür ediyorum. Cumartesi ile görüştüm. Beni maçına davet ettiler. Sonunda kulüple yaptığımız görüşmelerin akabinde 'a dönmeye karar verdim. Kariyerim için 'a gitmemem gerektiğine kanaat getirdim. Orta Avrupa'dan daha başarılı olacağıma inandığım düşük liglerde oynamak istiyorum."

    GELİP GEZİP GİDİYORLAR
    ekibi, bir oyuncuyu daha imza için 'ye getirmesine rağmen transferi bitiremedi. Stoper Da Silva, Kamerunlu orta saha Eric Ayuk'tan sonra Morteza da 'ye geldi, 4 gün kaldı ama imza atmadı. Bordo-mavili yöneticiler, maçını tribünden izlettiği ve aylardır peşinde olup 'dünya yıldızı' havasına soktuğu Morteza defterini böylece kapatmış oldu.

    1. 16.8.2018
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