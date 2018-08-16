Morteza Trabzonspor'u şaşırttı!
Fırtına'nın İstanbul'da görüştüğü ama anlaşamadığı Morteza'dan şaşırtan sözler.
Fırtına'nın İstanbul'da görüştüğü ama anlaşamadığı Morteza'dan şaşırtan sözler. Görüşmelerde sadece stoperde oynama garantisi bile isteyen İranlı stoper sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Trabzonspor uzun süredir benimle ilgileniyordu. Sonunda görüştük ve menajerim iyi bir teklif sundu. Sonrasında başkanın daveti ile İstanbul'a gittik. Başkan ve hoca hakkında daha çok şey öğrenmek istedim. İyi bir toplantı gerçekleştirdik. Başkana ve CEO'ya teşekkür ediyorum. Cumartesi Ünal Karaman ile görüştüm. Beni Başakşehir maçına davet ettiler. Sonunda kulüple yaptığımız görüşmelerin akabinde İran'a dönmeye karar verdim. Kariyerim için Trabzonspor'a gitmemem gerektiğine kanaat getirdim. Orta Avrupa'dan daha başarılı olacağıma inandığım düşük liglerde oynamak istiyorum."
GELİP GEZİP GİDİYORLAR
Karadeniz ekibi, bir oyuncuyu daha imza için Türkiye'ye getirmesine rağmen transferi bitiremedi. Stoper Da Silva, Kamerunlu orta saha Eric Ayuk'tan sonra Morteza da Türkiye'ye geldi, 4 gün kaldı ama imza atmadı. Bordo-mavili yöneticiler, Başakşehir maçını tribünden izlettiği ve aylardır peşinde olup 'dünya yıldızı' havasına soktuğu Morteza defterini böylece kapatmış oldu.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
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