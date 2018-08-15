Trabzonspor Yönetimi göreve geldiklerinden beri 180 milyon TL ödeme gerçekleştirdi
Trabzonspor'da Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, göreve geldikleri günden bu zamana kadar 180 milyon 031 bin 586 TL ödeme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Daha önce 18 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları açıkladıklarını ve şimdi de 13 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılan harcamaları paylaştıklarını belirten Doğan; yönetim kurulu olarak son derece şeffaf bir anlayışla hareket ettiklerini ve bundan sonraki süreçte de yapılan tüm harcamaları belirli periyotlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.
- 15.8.2018 20:33
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Trabzonspor Yönetimi göreve geldiklerinden beri 180 milyon TL ödeme gerçekleştirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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