Olcay Şahan: "Yakında görün" – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    : "Yakında görün"

    Olcay Şahan: "Yakında görün"
    , lige kötü başlasalar da Sivas ile yeni başlangıç yapacaklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, "Bu takımı çok yakında görün" dedi.
    1. 15.8.2018
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