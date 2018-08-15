Jose Sosa savundu! – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    savundu!

    Jose Sosa savundu!
    karşısında defansif oyun yüzünden hücuma katkı veremeyen Sosa ilginç istatistikler yakaladı... 3 top çalıp, 3 top kesen tangocu, Trabzonspor'un stoperlerini bile bu alanda geçti. İki stoper Zargo ve Mustafa Akbaş ise 6'şar uzaklaştırma yaparken, orta sahaya hiç destek atamadı.
    1. 15.8.2018
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