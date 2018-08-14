Trabzonspor'da Burak Yılmaz seferberliği – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    'da seferberliği

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da <a href="/index/burak-yilmaz?id=d2994c04-c41c-4742-ab0e-75ac0f06fbd1" class="" rel="tag">Burak Yılmaz</a> seferberliği

    , sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Kamil ve Vahid Amiri katılmazken, düğün nedeniyle izinli olan da antrenmanda yer almadı. maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ise antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Oldukça hırslı çalışan golcü oyuncunun maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tempo uygulanacağı ifade edildi.
    Bu arada sabah saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.

    1. 14.8.2018 12:41
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