Trabzonspor'da Burak Yılmaz seferberliği
Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri katılmazken, düğün nedeniyle izinli olan Mustafa Akbaş da antrenmanda yer almadı. Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Burak Yılmaz ise antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Oldukça hırslı çalışan golcü oyuncunun Sivasspor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tempo uygulanacağı ifade edildi.
Bu arada sabah saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.
- 14.8.2018 12:41
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Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk turk oyuncuların maasını tl ye cevırmesını ısterdım ama nerde ellerını avustururlar maasım yukseldı dıye
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Beşiktaş'ta Tolga'ya güven tam
Toplam 2
Yorum
bjk tabı tam transfer yapamıyurz denmıyorda e atanın var ne tutanın trnsfer basladı baslıyalı 10 alacak sonuc fıss
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Büyük hayal kırıklığı!
Toplam 2
Yorum
adem ibanez 3 .ligde bile oynayamaz
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