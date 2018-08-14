Mustafa Akbaş, dünya evine girdi
Trabzonspor'da savunma oyuncusu Mustafa Akbaş, Aslıhan Çelebi ile dünya evine girdi.
Düğünde bordo-mavili futbolcuyu takım arkadaşları yalnız bırakmazken, bazı yöneticiler de yer aldı.
- 14.8.2018 23:04
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
Taka bu sene küme düşüp seneye 2. ligde şampiyon olur ancak. bu takımdan ve bu hocadan birşey olmaz
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Atla gel Anthony
Toplam 3
Yorum
Volkan atla gelir birşey yapmadan son model lüks otomobille gider.0,42 gol ortalaması bitiricilik hız pas sıfır ilk bonservisi biz ödüyoruz yazık
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Ünal Karaman'ın şampiyonluk hedefi
Toplam 3
Yorum
BenSeko Daha ilk Macta Kaleyi bulan kac Sut cekti Takim birak Ünal ya
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