Mustafa Akbaş, dünya evine girdi – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    , dünya evine girdi

    Mustafa Akbaş, dünya evine girdi

    'da savunma oyuncusu , Aslıhan Çelebi ile dünya evine girdi.

    Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen düğünde çifttin nikahını Ortahisar Belediye Başkanı Avukat Ahmet Metin Genç kıydı. Çifttin şahitliklerini ise Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takım arkadaşları , ile birlikte eski takım arkadaşı yaptı.

    Düğünde bordo-mavili futbolcuyu takım arkadaşları yalnız bırakmazken, bazı yöneticiler de yer aldı.

    1. 14.8.2018 23:04
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