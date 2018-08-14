Altyapıdan 8 futbolcu A takımda – Fotomaç – 14 Ağustos 2018
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    14 Ağustos 2018, Salı
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    8 futbolcu A takımda

    <a href="/index/altyapidan?id=76f94eb5-ceb5-4997-a6d6-edb22542e4de" class="" rel="tag">Altyapıdan</a> 8 futbolcu A takımda
    Fırtına'nın maçı kadrosunda bulunan 8 futbolcu yetişti. İlk 11'inde yer alan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, yedek bekleyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Semih , , Batuhan Artarslan ve oyuna 72. dakikada Kucka'nın yerine dahil olan Abdülkadir Parmak, geldi.
    1. 14.8.2018
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