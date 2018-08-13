İmza tamam – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    İmza tamam

    İmza tamam

    Başkan dün 29 yaşındaki forvet Nwakaeme, 26 yaşındaki stoper ile görüştü ve el sıkıştı.

    Fırtına, 29 yaşındaki Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme ve 26 yaşındaki İranlı stoper Morteza için geri sayıma geçti. Başkan dün iki futbolcu ile görüştü. Nwakaeme imzayı attı ama kulübüyle aradaki küçük pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Tecrübeli golcü, ile yaptığı görüşmenin ardından Başakşehir maçı öncesi İstanbul'da kamp yapan takımın oteline giderek vatandaşı Onazi ile de görüştü. Nwakaeme'nin takımı Hapoel Beer Sheva ile görüşerek bonservis konusunda kolaylık sağlaması da bekleniyor. Bonservisi elinde olan Morteza Pouraliganji de imzaya çok yakın. 4 gündür 'da bulunan İranlı oyuncu, Başakşehir maçını tribünden izledi.
    1. 13.8.2018
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