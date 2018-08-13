Bordo-mavi şölen – Fotomaç – 13 Ağustos 2018
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Bordo-mavi şölen

    Bordo-mavi şölen
    Trabzonlu taraftarlar, maçında takımı yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Hatta 500 kişilik ek tribün açıldı. Ayrıca maç öncesi "İyi ki varsın Eren" tezahüratı yaptılar.
    1. 13.8.2018
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