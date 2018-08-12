Taraftardan tam destek – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Taraftardan tam destek

    Taraftardan tam destek

    Spor ’in ilk haftasında ’e konuk olan ’u taraftarı yalnız bırakmadı.

    2018- 2019 Süper Ligi Lefter Küçükandoryadis sezonunu deplasmanında açan 'u taraftarı yalnız bırakmadı.

    Geçtiğimiz hafta 'da Cagliari ile oynanan hazırlık maçında da tribünleri dolduran bordo-mavili taraftarlar Stadyumu'nda da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.
    1. 12.8.2018 21:23
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