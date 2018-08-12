Taraftardan tam destek
Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Başakşehir’e konuk olan Trabzonspor’u taraftarı yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'da Cagliari ile oynanan hazırlık maçında da tribünleri dolduran bordo-mavili taraftarlar Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.
- 12.8.2018 21:23
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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