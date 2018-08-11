Yusuf Yazıcı için teklif var – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    için teklif var

    <a href="/index/yusuf-yazici?id=d06133c4-2630-4472-bbd1-7468772379dd" class="" rel="tag">Yusuf Yazıcı</a> için teklif var
    Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, 'ya teklif geldiğini açıkladı. Real Sociedad'ın 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini doğrulayan Hacısalihoğlu, "Direkt bize gelmediler ama 15 milyon euro'dan aşağıya Yusuf'u vermeyiz" dedi.
    1. 11.8.2018
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