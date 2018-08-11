İlk hafta uğuru – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    İlk hafta uğuru

    İlk hafta uğuru
    Fırtına ilk hafta maçlarında en son yenilgisini 5 sezon önce aldı. Bordo-mavililer, 2013- 2014 sezonunda oynanan karşılaşmada 'a deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. o karşılaşma sonrası ilk hafta rakiplerine hiç boyun eğmedi.
    1. 11.8.2018
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