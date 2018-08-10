Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta İtalya'nın Cagliari takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem ödemi tespit edilen Vahid Amiri'nin salon çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, doktor kontrolünde fitness salonunda kondisyon ve kuvvet çalışması gerçekleştiren oyuncunun, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı kaydedildi.