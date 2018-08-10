Trabzonspor'dan Vahid Amiri açıklaması – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan açıklaması

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'dan <a href="/index/vahid-amiri?id=385ae569-38f3-412c-b474-1e16ead41d78" class="" rel="tag">Vahid Amiri</a> açıklaması

    'da sakatlığı bulunan İranlı futbolcu 'nin, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı bildirildi.

    Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 4 Ağustos'ta 'nın Cagliari takımı ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma ve eklem ödemi tespit edilen 'nin salon çalışmalarına başladığı belirtildi.

    Açıklamada, doktor kontrolünde fitness salonunda kondisyon ve kuvvet çalışması gerçekleştiren oyuncunun, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlamasının planlandığı kaydedildi.

    1. 10.8.2018 21:18
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