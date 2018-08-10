Lucescu: Okay’ı İnter’e önerdim – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Lucescu: Okay’ı ’e önerdim

    Lucescu: Okay’ı İnter’e önerdim
    A MILLI Takım Lucescu, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Kurt hoca, Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir itirafta bulundu: "'e Okay'ı transfer etmeleri için tavsiyede bulunmuştum. Ama artık geç kaldılar çünkü oyuncu 'ya gitti. Okay çok iyi bir orta saha."
    1. 10.8.2018
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