Zeki Yavru geri dönüyor – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    geri dönüyor

    Zeki Yavru geri dönüyor
    G.Birliği'nden ayrılan Zeki Yavru'nun Trabzon'a gideceği iddia edildi. Uzun bir dönem Karadeniz ekibinde de oynayan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun birkaç gün içerisinde Trabzon'da bordo-mavili yönetim kurulu ile yeniden masaya oturması bekleniyor.
    1. 8.8.2018
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