G.Birliği'nden ayrılan Zeki Yavru'nun Trabzon'a gideceği iddia edildi. Uzun bir dönem Karadeniz ekibinde de oynayan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun birkaç gün içerisinde Trabzon'da bordo-mavili yönetim kurulu ile yeniden masaya oturması bekleniyor.