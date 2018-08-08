Nwakaeme bombası! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ağustos 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Nwakaeme bombası!

    Nwakaeme bombası!

    ’in takımında forma giyen için hamle yapan Fırtına, görüşmeleri sürdürüyor. Transfer artık an meselesi...

    flaş bir bölgeye takviye yapmak için harekete geçti. Takımda bulunan forvetler Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'ya alternatif olacak veya onları zorlayacak bir ismi almak isteyen bordo-mavililer, ekibi Hapoel Beer Sheva'da forma giyen 29 yaşındaki Nijeryalı forvet Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Nwakaeme için bonservis pazarlığı yapan Karadeniz ekibi bu transferi uygun bir maliyetle sonuçlandırmayı amaçlıyor.

    1 MİLYON 500 BİN EURO
    Forvet hattında ve sol kanatta görev yapabilen Nwakaeme geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. ile toplam 118 maça çıkan, fileleri 42 kez sarsan ve 23 de asist yapan 29 yaşındaki yıldız, kariyerinde Romanya'da Cluj ve Petrolul Ploiesti gibi takımların formasını giydi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olan deneyimli forvet, Nijerya Milli Takımı'nın formasını 1 kez giydi. Tecrübeli oyuncunun kulübü ile 2019 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

    Özel Haber | Yunus Emre SEL
    1. 8.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nwakaeme bombası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN