Nwakaeme bombası!
İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımında forma giyen Anthony Nwakaeme için hamle yapan Fırtına, görüşmeleri sürdürüyor. Transfer artık an meselesi...
1 MİLYON 500 BİN EURO
Forvet hattında ve sol kanatta görev yapabilen Nwakaeme geçtiğimiz sezon 33 maçta 14 gol atmayı başardı. Hapoel Beer Sheva ile toplam 118 maça çıkan, fileleri 42 kez sarsan ve 23 de asist yapan 29 yaşındaki yıldız, kariyerinde Romanya'da Cluj ve Petrolul Ploiesti gibi takımların formasını giydi. Piyasa değeri 1 milyon 500 bin euro olan deneyimli forvet, Nijerya Milli Takımı'nın formasını 1 kez giydi. Tecrübeli oyuncunun kulübü ile 2019 yılına kadar anlaşması bulunuyor.
Özel Haber | Yunus Emre SEL
- 8.8.2018
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Toplam 3
Yorum
hakan tamam mali durum kötü de, gecen seneki kadroyla bu maca cıkacaksak yönetim ne yaptı? oyuncu satışı yok, forvet yok vs vs
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Recep Kadro aynı ne değişti? Aziz'i eleştirdik ama her sene 3 tane isimli oyuncu alırdı. Şimdi 2 çocuk 1 sakat aldık. Koskoca Ali Koç bumu
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