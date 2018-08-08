Hayal kırıklığı! – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Hayal kırıklığı!

    Hayal kırıklığı!

    Şu ana kadar 6 bin kombinenin satılması üzdü.

    Sezonun başlamasına kısa bir süre kala kombine satışları hayal kırıklığı oluşturuyor. Fırtına, 6 bin 4 ile 2018-19 için şu ana kadar en çok kombine satan takımlar arasında 4. sırada yer aldı. Biletler şu şekilde: Gold A (42), VIP Gold B (38), VIP Platinum A (18), VIP Platinum B (38), VIP Platinum C (4), VIP Silver A (24), VIP Silver B (7). Batı (87), Doğu Alt Tribün (423), Doğu Üst Tribün (1730), Güney Alt Tribün (337), Güney Kale Arkası Üst Tribün (2873), Kuzey Kale (45), Kuzey Kale Arkası Üst Tribün (331). Toplam kombine sayısı 6004.
    1. 8.8.2018
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