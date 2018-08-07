Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Geri adım atmayız" – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    Başkan : "Geri adım atmayız"

    Başkan Ahmet Ağaoğlu: "Geri adım atmayız"

    Ağaoğlu: Şike mücadelemiz sonuna kadar sürecektir Vazgeçtiğimiz yönünde yapılan haberler doğru değil.

    Başkan , futbolda şike davasına yönelik olarak, "Trabzonspor kulübü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkı olanı alma noktasında bir adım dahi geri atmayacaktır" dedi. Ağaoğlu şunları söyledi: "Son günlerde, bu haklı mücadelemizde geri adım atıldığı yönündeki iddialar asılsız olmakla birlikte, yeniden yan yana gelen camiamızın birlik ve bütünlüğü yönünde atılan anlamlı adımlara gölge düşürmektedir. Trabzonspor bu mücadeleden bir adım bile geri atmayacaktır."

    KAPASİTE ARTACAK
    Başkan Ağaoğlu, zirveye oynayacaklarını söyledi. Başkan, "Takım % 60 oranında kendi kapasitesine ulaştı. Eğer % 70-80 oranına çıkartırsak farklı bir Trabzon olacak" dedi.
    1. 7.8.2018
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