Trabzonspor'dan ders gibi Hosseini transferi!
KAP’a yapılan açıklamada, “İstiklal’e 600 bin dolar ödenecek. Bunun 120 bin dolarını Hosseini, 55 bin dolarını menajeri verecek. Kasamızdan 425 bin dolar çıkacak. FIFA tehlikesi de geçti” denildi
Trabzonspor, 22 yaşındaki İranlı stoper Seyedmajid Hosseini için 600 bin dolar karşılığında anlaşmaya varıldığını bildirdi. KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Hosseini'nin transferi için İstiklal'e 400 bin dolar ödenecek. Oyuncunun yetiştirme tazminatının 200 bin dolarlık tutarı da kulübümüz tarafından karşılanacak. Toplam ödeme 600 bin dolar olacak. Eğer Hosseini'nin serbest kalma maddesi kullanılmış olsaydı, kulübümüz, 100 bin dolar serbest kalma bedeli ve 240 bin euro yetiştirme bedeli olmak üzere 380 bin dolar tutarında bir maliyetle karşılaşacak, oyuncunun geçici lisansı için FIFA'ya başvuracak ve asgari 30 gün futbolcuyu oynatamayacaktı.
PASAPORTUNA EL KONMUŞTU
Bu süreçleri yaşamak yerine İstiklal ile anlaşarak transferi gerçekleştirmek yoluna gitmemiz dolayısıyla ortaya çıkan 220 bin dolar tutarındaki fazlalık ödemenin, 120 bin doları Hosseini tarafından, 55 bin dolarlık kısmı menajeri tarafından ve 45 bin dolarlık kısmı da kulübümüz tarafından karşılanmıştır." Bilindiği üzere Hosseini'nin transferinde birçok sorun çıkmış, İran ekibi genç futbolcunun pasaportuna en koymuştu. Futbolcu Türkiye'ye gelse de imza atmadan geri dönmüştü. Bordo-mavililer ısrarlı davranıp mutlu sona ulaştı.
- 4.8.2018
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
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