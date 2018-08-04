Trabzonspor'dan ders gibi Hosseini transferi! – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'dan ders gibi Hosseini transferi!

    Trabzonspor'dan ders gibi Hosseini transferi!

    ’a yapılan açıklamada, “’e 600 bin dolar ödenecek. Bunun 120 bin dolarını Hosseini, 55 bin dolarını menajeri verecek. Kasamızdan 425 bin dolar çıkacak. tehlikesi de geçti” denildi

    , 22 yaşındaki İranlı stoper Seyedmajid Hosseini için 600 bin dolar karşılığında anlaşmaya varıldığını bildirdi. 'a yapılan açıklama şöyle: "Hosseini'nin transferi için 'e 400 bin dolar ödenecek. Oyuncunun yetiştirme tazminatının 200 bin dolarlık tutarı da kulübümüz tarafından karşılanacak. Toplam ödeme 600 bin dolar olacak. Eğer Hosseini'nin serbest kalma maddesi kullanılmış olsaydı, kulübümüz, 100 bin dolar serbest kalma bedeli ve 240 bin euro yetiştirme bedeli olmak üzere 380 bin dolar tutarında bir maliyetle karşılaşacak, oyuncunun geçici lisansı için 'ya başvuracak ve asgari 30 gün futbolcuyu oynatamayacaktı.

    PASAPORTUNA EL KONMUŞTU
    Bu süreçleri yaşamak yerine İstiklal ile anlaşarak transferi gerçekleştirmek yoluna gitmemiz dolayısıyla ortaya çıkan 220 bin dolar tutarındaki fazlalık ödemenin, 120 bin doları Hosseini tarafından, 55 bin dolarlık kısmı menajeri tarafından ve 45 bin dolarlık kısmı da kulübümüz tarafından karşılanmıştır." Bilindiği üzere Hosseini'nin transferinde birçok sorun çıkmış, ekibi genç futbolcunun pasaportuna en koymuştu. Futbolcu 'ye gelse de imza atmadan geri dönmüştü. Bordo-mavililer ısrarlı davranıp mutlu sona ulaştı.

    1. 4.8.2018
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