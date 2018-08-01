Ayuk’a tek taraflı fesih şartı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Ayuk’a tek taraflı fesih şartı

    Ayuk’a tek taraflı fesih şartı

    21 yaşındaki kanat futbolcusunun anlaşması tek taraflı feshedilebilecek

    ASBAŞKAN Hayrettin Hacısalihoğlu, 'a getirdikleri 21 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusu Eric Ayuk'un transferinde sanatçı 'ın rol oynamasıyla ilgili konuştu. Hacısalihoğlu, "Bu oyuncuyla ilgili tam netleşmedi. Anlaşırsak o da yarın (Bugün) imza atar. Rafet, Trabzonsporlu bir kardeşimiz. Bu oyuncuyla ilgili tesadüfen görüşmeleri olmuş. Bize tavsiye etmiş, bonservissiz çok uygun bir transfer ücretiyle önermiş. Şayet bu dönem içerisinde uyum sağlayamazsa zaten sözleşmesini otomatikman tek taraflı feshetmesi şartıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Belki bir, belki iki futbolcu daha transfer döneminin bitişine kadar alabiliriz."
    1. 1.8.2018
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