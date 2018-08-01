"1 Meşale de Sen Yak Trabzon" etkinliği yarın yapılacak
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    "1 de Sen " etkinliği yarın yapılacak

    "1 <a href="/index/mesale?id=02cb89d2-a523-4140-a2ff-8fd34692f9c4" class="" rel="tag">Meşale</a> de Sen <a href="/index/yak-trabzon?id=4c162d47-db04-4fdb-be9c-f2e511dc362c" class="" rel="tag">Yak Trabzon</a>" etkinliği yarın yapılacak

    'un 51. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında taraftar grupları "1 de Sen " etkinliği düzenleyecek.

    'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "1 de Sen " adı altında gerçekleştirilecek organizasyonun 2 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de 'nde yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Affetmezler taraftar grubu lideri Paşa Erbaş, meşalelerin hep birlikte yakılmasına özen göstereceklerini söyledi.


    Erbaş, hem 'un 51. yıl dönümü etkinliklerinde kutlama yapmak hem de bordo-mavili kulübe yapılan haksızlıklara tepki koymak için böyle bir organizasyon düşündüklerini belirterek, "'a gönül vermiş tüm taraftarlarımızın meşaleleriyle birlikte 2 Ağustos 22.00'da 'nde olmasını istiyoruz. 'Bir de sen yak' etkinliğimizde Trabzonspor'umuzun kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız ve yeni sezon öncesi tüm camia olarak heyecanımızın artmasına katkıda bulunacağız" dedi.

    1. 1.8.2018 10:18
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