"1 Meşale de Sen Yak Trabzon" etkinliği yarın yapılacak
Trabzonspor'un 51. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Trabzonspor taraftar grupları "1 Meşale de Sen Yak Trabzon" etkinliği düzenleyecek.
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "1 Meşale de Sen Yak Trabzon" adı altında gerçekleştirilecek organizasyonun 2 Ağustos Perşembe günü saat 22.00'de Trabzon Beşirli Sahili'nde yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Affetmezler taraftar grubu lideri Paşa Erbaş, meşalelerin hep birlikte yakılmasına özen göstereceklerini söyledi.
Erbaş, hem Trabzonspor'un 51. yıl dönümü etkinliklerinde kutlama yapmak hem de bordo-mavili kulübe yapılan haksızlıklara tepki koymak için böyle bir organizasyon düşündüklerini belirterek, "Trabzonspor'a gönül vermiş tüm taraftarlarımızın meşaleleriyle birlikte 2 Ağustos 22.00'da Beşirli Sahili'nde olmasını istiyoruz. 'Bir meşale de sen yak' etkinliğimizde Trabzonspor'umuzun kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız ve yeni sezon öncesi tüm camia olarak heyecanımızın artmasına katkıda bulunacağız" dedi.
- 1.8.2018 10:18
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Fener'de Josef de Souza ile Giuliano satış listesinde
Toplam 4
Yorum
bjk advers Fenerin sportif direktörü Comolli Fenerde ne fark yarattı ? Fenerlilerin bir tanesi Comolli için Fenere bu katkıyı sağladı diyebilir mi ?
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Quaresma'dan transfer açıklaması!
Toplam 1
Yorum
ramço adamsın be Q7 SENİ KOVMAK MUMKUNMU AMA FUTBOL BU HERŞEY OLUR
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Yasa dışı bahise ağır darbe
Toplam 2
Yorum
KFY BÜTÜN MAÇLARI TEK MAÇ YAPSINLAR - İSTEDİKLERİ ORANI AÇSINLAR. AMA BU MBS SAÇMALIĞININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ. 3. DÜNYA ÜLKESİMİYİZ BİZ.
"1 Meşale de Sen Yak Trabzon" etkinliği yarın yapılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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