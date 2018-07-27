Hoffenheim yola geldi
Fırtına, bir süredir temas halinde olduğu Boşnak stoper Ermin Bicakcic ile de her konuda anlaşmaya varmış ancak kulübü Hoffenheim'ı ikna edememişti.
Fırtına, bir süredir temas halinde olduğu Boşnak stoper Ermin Bicakcic ile de her konuda anlaşmaya varmış ancak kulübü Hoffenheim'ı ikna edememişti. Alman ekibi stopere istediği takviyeleri yapınca Trabzonspor'a "Görüşelim" çağrısını iletti. Ancak bu kez Hamburg'un da Bicakcic'i transfer etmek istemesi nedeniyle oyuncunun kafası karıştı. Futbolcunun kararı bekleniyor.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
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