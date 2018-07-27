Hoffenheim yola geldi – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    27 Temmuz 2018, Cuma
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    yola geldi

    Hoffenheim yola geldi

    , bir süredir temas halinde olduğu Boşnak stoper ile de her konuda anlaşmaya varmış ancak kulübü 'ı ikna edememişti.

    , bir süredir temas halinde olduğu Boşnak stoper ile de her konuda anlaşmaya varmış ancak kulübü 'ı ikna edememişti. Alman ekibi stopere istediği takviyeleri yapınca 'a "Görüşelim" çağrısını iletti. Ancak bu kez Hamburg'un da Bicakcic'i transfer etmek istemesi nedeniyle oyuncunun kafası karıştı. Futbolcunun kararı bekleniyor.

    1. 27.7.2018
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