1 Meşale de Sen Yak – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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    27 Temmuz 2018, Cuma
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    1 de Sen Yak

    1 Meşale de Sen Yak

    'da ' için 1 de Sen Yak' etkinliği düzenlenecek.

    'da ' için 1 de Sen Yak' etkinliği düzenlenecek. Resmi siteden, "Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu etkinliğe Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerimiz de katılacak. Sütlüce sahilindeki etkinlik 15.00'te başlayıp saat 23.00'e kadar devam edecek. Finalde 10 bin meşale yakılacak" denildi.

    BİLET DE ALINABİLECEK
    Gurbetçi Gençler'in yarın 'da yapacağı 'Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak' etkinliğinde de satılacak. 4 Ağustos Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Cagliari maçı için biletler alınabilecek.

    1. 27.7.2018
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