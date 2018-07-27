1 Meşale de Sen Yak
Yarın İstanbul'da 'Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak' etkinliği düzenlenecek.
Yarın İstanbul'da 'Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak' etkinliği düzenlenecek. Resmi siteden, "Geleneksel olarak her yıl düzenlenen bu etkinliğe Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerimiz de katılacak. Sütlüce sahilindeki etkinlik 15.00'te başlayıp saat 23.00'e kadar devam edecek. Finalde 10 bin meşale yakılacak" denildi.
BİLET DE ALINABİLECEK
Gurbetçi Gençler'in yarın İstanbul'da yapacağı 'Trabzonspor için 1 Meşale de Sen Yak' etkinliğinde bilet de satılacak. 4 Ağustos Cumartesi günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Cagliari maçı için biletler alınabilecek.
- 27.7.2018
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Dirar parayı reddetti
Toplam 6
Yorum
Abdel sen onu Van Persie ile mi karıştırdın ? imkanı ne verdeyse adam mücadele etti, ne zaman yattı?
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Lens nihayet kendine geldi
Toplam 5
Yorum
Hadi Lens Lens kendine geldi sözünün anlamı şu demek ki Beşiktaş Santrafor almayacak
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Fikret Orman'ı transfere bu sözler ikna etti: "Alalım, 15'e satarız"
Toplam 2
Yorum
Beşiktaş şaşırdı Beşiktaş Halde dükkan açmış kesmece Futbolcu satıyor Gel gel sende satan alma alan alır
1 Meşale de Sen Yak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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