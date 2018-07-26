Trabzonspor'da üç genç isim kalıyor! – Fotomaç – 26 Temmuz 2018
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    26 Temmuz 2018, Perşembe
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    'da üç genç isim kalıyor!

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da üç genç isim kalıyor!

    Slovenya kamp kadrosunda yer alan genç oyuncular , , , , Sevinç, ve 'ın kaderi belli oluyor.

    Slovenya kamp kadrosunda yer alan genç oyuncular , , , , Sevinç, ve 'ın kaderi belli oluyor. Gençlerden memnun kalan ancak bazı oyuncuların henüz A takım için hazır olmadıkları konusunda kanaat getiren , tüm hazırlık maçlarında oynattığı 23 yaşındaki 'ın takımda kalması yönünde karar verdi. Orta sahanın solunda görev yapan genç oyuncu iki sezondur 1. Lig'e kiralık gönderiliyordu. Karaman'ın ayrıca 19 yaşındaki merkez orta saha ve 18 yaşındaki merkez orta 'un da kalması yönünde karar verebileceği dile getiriliyor.

    SOSA: TRABZON İLE DEVAM
    adı sıkça farklı takımlarla anılan Sosa, 'da kalacağını söyledi. Arjantinli 10 numara, "Başkanımızla yaptığımız konuşmada da kendisi bana fikir ve duygularını gayet açık bir şekilde açıkladı. Bana gelen bir şey yok, benim 'la 2 yıllık kontratım var ve burada devam edeceğim" dedi.

    1. 26.7.2018
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