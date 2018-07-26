Trabzonspor'da üç genç isim kalıyor!
Slovenya kamp kadrosunda yer alan genç oyuncular Yüksel Şişman, Muhammet Beşir, Ali Han Tunçer, Cafer Tosun, Ahmet Hakan Sevinç, Murat Cem Akpınar ve Abdülkadir Parmak'ın kaderi belli oluyor.
Slovenya kamp kadrosunda yer alan genç oyuncular Yüksel Şişman, Muhammet Beşir, Ali Han Tunçer, Cafer Tosun, Ahmet Hakan Sevinç, Murat Cem Akpınar ve Abdülkadir Parmak'ın kaderi belli oluyor. Gençlerden memnun kalan ancak bazı oyuncuların henüz A takım için hazır olmadıkları konusunda kanaat getiren Ünal Karaman, tüm hazırlık maçlarında oynattığı 23 yaşındaki Abdülkadir Parmak'ın takımda kalması yönünde karar verdi. Orta sahanın solunda görev yapan genç oyuncu iki sezondur 1. Lig'e kiralık gönderiliyordu. Karaman'ın ayrıca 19 yaşındaki merkez orta saha Murat Cem Akpınar ve 18 yaşındaki merkez orta Cafer Tosun'un da kalması yönünde karar verebileceği dile getiriliyor.
SOSA: TRABZON İLE DEVAM
Transferde adı sıkça farklı takımlarla anılan Sosa, Trabzonspor'da kalacağını söyledi. Arjantinli 10 numara, "Başkanımızla yaptığımız konuşmada da kendisi bana fikir ve duygularını gayet açık bir şekilde açıkladı. Bana gelen bir şey yok, benim Trabzonspor'la 2 yıllık kontratım var ve burada devam edeceğim" dedi.
- 26.7.2018
Trabzonspor'da üç genç isim kalıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.