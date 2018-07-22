Trabzonspor, Slovenya’daki son hazırlık maçına çıkıyor – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , Slovenya’daki son hazırlık maçına çıkıyor

    Trabzonspor, Slovenya’daki son hazırlık maçına çıkıyor

    Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren , buradaki 4’üncü ve son hazırlık maçında yarın ’nde 2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Al Duhail ile karşılaşacak.

    Avusturya-Villach'ta oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

    HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Bu arada Slovenya'daki kamp çalışmalarını bugün saat 11.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana ameliyat olan , U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra tedavisi eden Castillo ile gözünde arpacık çıktığı belirtilen Ibanez katılmadı.

    Bordo-mavililer bugün saat 19.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 22.7.2018 13:34
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