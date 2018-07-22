Onazi: Çok etkilendim – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    : Çok etkilendim

    Onazi: Çok etkilendim
    'un ön liberosu , teknik direktör 'dan çok etkilendiğini belirtti. Nijeryalı oyuncu, "Hem yönetim hem hocamız ihtiyaç olan şeyleri biliyor. Takımı iyi yerlere taşıyacaklar. Genç oyuncularımız var ve onlara yardımcı olmamız lazım" dedi.
    1. 22.7.2018
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