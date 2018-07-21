Trabzonsporlu Onazi: "Bu sezon farklı olacak"
Gerek pozitif yapısıyla gerekse kampta verdiği 'hazır' görüntüsüyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu yeni sezonda çok daha iyi bir Onazi olacağını söyledi.
Gerek pozitif yapısıyla gerekse kampta verdiği 'hazır' görüntüsüyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu yeni sezonda çok daha iyi bir Onazi olacağını söyledi. Bordo-mavililerin Slojenya'nın Kranj Gora kasabasında devam eden sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına katılarak takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Onazi bu sezon Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçireceğine inandığını söyledi. Geçtiğimiz sezon özellikle menajerinden kaynaklı çıkan transfer haberleriyle çok sık gündeme gelen Onazi bu sezon Trabzonspor'da futbol oynamaya devam etmek istediğini belirtirken, "Bu sezon çok iyi bir Onazi izleyeceksiniz. Her ne kadar Milli Takım'da forma giyememiş olsam da ben buraya hazır geldim. Zaten birlikte mücadele ettiğim arkadaşlarımla yine bir aradayız. Aramıza genç arkadaşlarımız katıldı. Bu sezon çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.
- 21.7.2018
- Beşiktaş Talisca'nın yerine listeye Shinji Kagawa ve Siem De Jong'u dahil etti
- Galatasaray'dan stoper harekatı! Hedefteki isimler Höwedes, Glik ve Ömer Toprak
- Nemanja Gudelj Fenerbahçe'ye önerildi!
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun gözdesi Galatasaraylı Sinan Gümüş!
- Galatasaray'ın hedefi Hebei China Fortune’dan Gervinho
-
Galatasaray Ndiaye'yi transfer etti!
Toplam 9
Yorum
izmir35 fenerbahçe daha transfer yapacak haha
-
CAS, UEFA'nın Milan'a verdiği men cezasını kaldırdı! Galatasaray'a müjde!
Toplam 3
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
-
Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
Yorum
mmm ali başkan volkanı şutlasana..
Trabzonsporlu Onazi: "Bu sezon farklı olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.