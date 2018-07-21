Gerek pozitif yapısıyla gerekse kampta verdiği 'hazır' görüntüsüyle dikkat çeken Nijeryalı oyuncu yeni sezonda çok daha iyi bir Onazi olacağını söyledi. Bordo-mavililerin Slojenya'nın Kranj Gora kasabasında devam eden sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına katılarak takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Onazi bu sezon Trabzonspor'da çok iyi bir sezon geçireceğine inandığını söyledi. Geçtiğimiz sezon özellikle menajerinden kaynaklı çıkan transfer haberleriyle çok sık gündeme gelen Onazi bu sezon Trabzonspor'da futbol oynamaya devam etmek istediğini belirtirken, "Bu sezon çok iyi bir Onazi izleyeceksiniz. Her ne kadar Milli Takım'da forma giyememiş olsam da ben buraya hazır geldim. Zaten birlikte mücadele ettiğim arkadaşlarımla yine bir aradayız. Aramıza genç arkadaşlarımız katıldı. Bu sezon çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.