Trabzonspor- Cagliari maçı 30 TL
Fırtına, 4 Ağustos Cumartesi İtalya Serie A takımı Cagliari ile Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.
Fırtına, 4 Ağustos Cumartesi İtalya Serie A takımı Cagliari ile Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından pazartesi satışa sunulacak. Bilet fiyatları şu şekilde: "Doğu Tribünü: 30 TL, Batı Tribünü: 40 TL, VIP: 100 TL. Ayrıca kağıt bilet de satılacak.
51. YIL İÇİN KUTLAMA
Trabzonspor, kuruluşunun 51. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 29 Temmuz Pazar Medical Park'ta hazırlık maçı ve sanatçıların katılımı ile organizasyon yapılacak. 4 Ağustos'ta da İstanbul'da Cagliari maçı var.
REKOR ÇAĞRISI
Basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, 51. yıl kutlamaları için çağrı yaptı. Kafkas, "2011'de Olimpiyat Stadı'nda 61 bin kişi ile rekor kırdık. Yeni bir rekor olsun" diye konuştu.
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Yorum
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Toplam 1
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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