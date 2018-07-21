Trabzonspor- Cagliari maçı 30 TL – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    - maçı 30

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>- <a href="/index/cagliari?id=722299e8-28a4-47bb-978e-b08d0a978ba4" class="" rel="tag">Cagliari</a> maçı 30 <a href="/index/tl?id=220e4387-041f-4a02-b59a-4920c95ad074" class="" rel="tag">TL</a>

    Fırtına, 4 Ağustos Cumartesi İtalya Serie A takımı ile Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak.

    Fırtına, 4 Ağustos Cumartesi İtalya Serie A takımı ile Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçı oynayacak. 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından pazartesi satışa sunulacak. Bilet fiyatları şu şekilde: "Doğu Tribünü: 30 , Batı Tribünü: 40 , VIP: 100 . Ayrıca kağıt bilet de satılacak.

    51. YIL İÇİN KUTLAMA
    , kuruluşunun 51. dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. 29 Temmuz Pazar Medical Park'ta hazırlık maçı ve sanatçıların katılımı ile organizasyon yapılacak. 4 Ağustos'ta da 'da maçı var.

    REKOR ÇAĞRISI
    Basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, 51. kutlamaları için çağrı yaptı. Kafkas, "2011'de Olimpiyat Stadı'nda 61 bin kişi ile rekor kırdık. Yeni bir rekor olsun" diye konuştu.

    1. 21.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    - maçı 30 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN