Trabzonspor Basketbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen genel kurulda Hopikoğlu, 94 oyla yeniden başkanlığa getirildi.

Basketbol kulübünde yönetim kurulu ve yedek üyeler şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu: Mertcan Alioğlu, Mehmetcik Deniz Tekin, Şakir Deniz, Saip Çolak, Derya Günal, Oğuzhan Usta, Ömer Meriç, Ersan Zengin, Salih Altun, Salih Şimşek, İsmail Dündar Özbaylar, Osman Aynacı, Adnan Bayram, Vahap Öztel, Erol Naipoğlu, Berk Özyılmaz, Hüseyin Erdoğan, Murat Aydın, Nazıf Çakıroğlu, Alpaslan Beşli, Nihat Yılmaz ve Selim Emre Ar.

Yedek üyeler: Ferhat Çelik, İlker Büyükyılmaz, Sadık Berber, Ekrem Yıldırım, Halil Can Askeroğlu, Sonkan Sıvalıoğlu, Recep Bayraktar, Serkan Yıldırmış ve Hasan Taflan.