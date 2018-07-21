Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Abiş Hopikoğlu, yeniden başkanlığa seçildi
Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Abiş Hopikoğlu seçildi.
Trabzonspor Basketbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen genel kurulda Hopikoğlu, 94 oyla yeniden başkanlığa getirildi.
Basketbol kulübünde yönetim kurulu ve yedek üyeler şu isimlerden oluştu:
Yönetim kurulu: Mertcan Alioğlu, Mehmetcik Deniz Tekin, Şakir Deniz, Saip Çolak, Derya Günal, Oğuzhan Usta, Ömer Meriç, Ersan Zengin, Salih Altun, Salih Şimşek, İsmail Dündar Özbaylar, Osman Aynacı, Adnan Bayram, Vahap Öztel, Erol Naipoğlu, Berk Özyılmaz, Hüseyin Erdoğan, Murat Aydın, Nazıf Çakıroğlu, Alpaslan Beşli, Nihat Yılmaz ve Selim Emre Ar.
Yedek üyeler: Ferhat Çelik, İlker Büyükyılmaz, Sadık Berber, Ekrem Yıldırım, Halil Can Askeroğlu, Sonkan Sıvalıoğlu, Recep Bayraktar, Serkan Yıldırmış ve Hasan Taflan.
- 21.7.2018 16:20
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
canfb son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı en ufak emeği bile olan herkese teşekkürler. Gençler umutlandırıyorlar heyecanınız hiçbitmesin
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Beşiktaş Quaresma'yı sattı!
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi Oldu 35 Yasina Geliyor Artik Satilmasa para kazanmak Mümkün degil 25-28 Yasinda Kanat oyuncu transfer edelim Cok Genc Olmasin
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Phillip Cocu'dan transfer müjdesi "İyi bir forvet arayışımız var"
Toplam 2
Yorum
can Eljif Elmas,Barış Alıcı, Alper Potuk, Mauricio Isla, Mehmet Topal çok iyi oynadı...
Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Abiş Hopikoğlu, yeniden başkanlığa seçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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