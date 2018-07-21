Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Abiş Hopikoğlu, yeniden başkanlığa seçildi – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda , yeniden başkanlığa seçildi

    Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Abiş Hopikoğlu, yeniden başkanlığa seçildi

    Trabzonspor Basketbol Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden seçildi.

    Trabzonspor Basketbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen genel kurulda Hopikoğlu, 94 oyla yeniden başkanlığa getirildi.

    Basketbol kulübünde yönetim kurulu ve yedek üyeler şu isimlerden oluştu:

    Yönetim kurulu: Mertcan Alioğlu, Mehmetcik Deniz Tekin, Şakir Deniz, Saip Çolak, Derya Günal, Oğuzhan Usta, Ömer Meriç, Ersan Zengin, Salih Altun, Salih Şimşek, İsmail Dündar Özbaylar, Osman Aynacı, Adnan Bayram, Vahap Öztel, Erol Naipoğlu, Berk Özyılmaz, Hüseyin Erdoğan, , Nazıf Çakıroğlu, Alpaslan Beşli, Nihat Yılmaz ve Selim Emre Ar.

    Yedek üyeler: Ferhat Çelik, İlker Büyükyılmaz, Sadık Berber, Ekrem Yıldırım, Halil Can Askeroğlu, Sonkan Sıvalıoğlu, Recep Bayraktar, Serkan Yıldırmış ve Hasan Taflan.

    1. 21.7.2018 16:20
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