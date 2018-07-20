Trabzonspor'da yeni sezon öncesi rakip Spartak Moskova
Fırtına, 3. hazırlık maçında bugün Rus ekibi Spartak Moskova ile oynayacak.
Fırtına, 3. hazırlık maçında bugün Rus ekibi Spartak Moskova ile oynayacak. Avusturya'nın Villach kentinde yapılacak maç 19.00'da başlayacak. Trabzon ilk karşılaşmada Kranj'ı 2-0, ardından NK Lokomotiva Zagreb'i de 1-0 yenmişti.
ÖNCE KUVVET SONRA TAKTİK
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, dün iki idman yaptı. Karaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Akşam ise taktik provada kaleciler stoperde oynadı.
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austin istikrarsız kadrolarla ş.liginde başarılı olmak zor.gsın bu kadrosu bu yıl hadi deneyim kazandı diyelim kiralık oyuncular gidince dönbaşa
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