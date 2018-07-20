Fırtına, 3. hazırlık maçında bugün Rus ekibi Spartak Moskova ile oynayacak. Avusturya'nın Villach kentinde yapılacak maç 19.00'da başlayacak. Trabzon ilk karşılaşmada Kranj'ı 2-0, ardından NK Lokomotiva Zagreb'i de 1-0 yenmişti.



ÖNCE KUVVET SONRA TAKTİK

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, dün iki idman yaptı. Karaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Akşam ise taktik provada kaleciler stoperde oynadı.