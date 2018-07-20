Trabzonspor'da yeni sezon öncesi rakip Spartak Moskova – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    'da öncesi rakip

    Trabzonspor'da yeni sezon öncesi rakip Spartak Moskova

    Fırtına, 3. hazırlık maçında bugün Rus ekibi ile oynayacak.

    Fırtına, 3. hazırlık maçında bugün Rus ekibi ile oynayacak. 'nın Villach kentinde yapılacak maç 19.00'da başlayacak. Trabzon ilk karşılaşmada Kranj'ı 2-0, ardından NK Lokomotiva Zagreb'i de 1-0 yenmişti.

    ÖNCE KUVVET SONRA TAKTİK
    hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren , dün iki idman yaptı. yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Akşam ise taktik provada kaleciler stoperde oynadı.

    1. 20.7.2018
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