Yenilendiler – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Yenilendiler

    Yenilendiler
    Fırtına, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. yönetimindeki idmanda Lokomotiva Zagreb maçının her iki yarısında da forma giyen oyuncular yenileme yaparken, diğerleri ise ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı.
    1. 19.7.2018
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