Emre Belözoğlu: "Trabzon öze dönmeli" – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    : "Trabzon öze dönmeli"

    Emre Belözoğlu: "Trabzon öze dönmeli"

    : , yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi.

    Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, 'un özüne dönmesi gerektiğini söyledi. Emre, "Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi alt yapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum" ifadesini kullandı.
    1. 19.7.2018
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