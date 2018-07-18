Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sevinci

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampta 18 gününü tamamladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya ameliyat olan Burak Yılmaz, tedavisi süren Castillo ile birlikte milli takım kampında bulunan Abdulkadir Ömür yer almadı. Lokomotiva Zagreb ile oynanan maçta forma giyen oyuncular koşunun ardından çalışmayı tamamlarken diğer oyuncular ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.



Kamil Ahmet Çörekçi takımla çalışmalara başladı



Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un, Sivasspor ile oynadığı maçın 41. dakikasında sakatlanan oyuncu, 90 gün sonra takımla birlikte çalışmalara başladı. Kamp süresi boyunca bireysel çalışmalara ağırlık veren oyuncu kampın 18. gününde takımla ilk antrenmanına çıktı. Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncusunu taktik çalışmasında denerken, durumunu ise yakından takip etti.



Sosa'ya yakın takip



Trabzonspor'da iki haftalık tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başlayan Sosa'a yakından takip ediliyor. Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili olarak sürekli bilgiler alan Teknik Direktör Ünal Karaman, Sosa ve sakatlık riski bulunan oyuncuların en ufak bir ağrı hissetmeleri durumunda dahi kendilerini riske etmemelerini istiyor. Kampa sıkıntılı başlayan Arjantinli oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlamasına rağmen Teknik Direktör Ünal Karaman, herhangi bir sakatlık riski ile karşı karşıya kalmaması için Sosa'yı iki hazırlık maçında da kullanmadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

