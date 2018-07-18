Trabzonspor’da antrenman iptal edildi, futbolcular stres attı
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman yoğun tempo nedeniyle akşam antrenmanını iptal ederken, kamp yapılan otele yakın bir tesiste barbekü partisi yapıldı.
Bordo-mavililerde futbolcuların kamp performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren teknik direktör Ünal Karaman, Slovenya kampında günde çift antrenmanla sezona hazırlanan takımın bu akşamki antrenmanını iptal etti. Bordo-mavililer sabah yapılan çalışmanın ardından kamp yapılan otele yakın bir tesiste barbekü partisi yaptı. Yemeğin ardından teleferikle tesisin zirvesine çıkan oyuncular Zipline'e bindi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.
- 18.7.2018 22:44
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
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kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
Trabzonspor’da antrenman iptal edildi, futbolcular stres attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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