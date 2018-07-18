Trabzonspor’da antrenman iptal edildi, futbolcular stres attı – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    ’da antrenman iptal edildi, futbolcular stres attı

    Trabzonspor’da antrenman iptal edildi, futbolcular stres attı

    'da teknik direktör yoğun tempo nedeniyle akşam antrenmanını iptal ederken, kamp yapılan otele yakın bir tesiste barbekü partisi yapıldı.

    Bordo-mavililerde futbolcuların kamp performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren teknik direktör , Slovenya kampında günde çift antrenmanla sezona hazırlanan takımın bu akşamki antrenmanını iptal etti. Bordo-mavililer sabah yapılan çalışmanın ardından kamp yapılan otele yakın bir tesiste barbekü partisi yaptı. Yemeğin ardından teleferikle tesisin zirvesine çıkan oyuncular Zipline'e bindi.

    , yarın yapacağı çift antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.


    1. 18.7.2018 22:44
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